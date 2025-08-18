Rohkem infot BOY

BOY Hinnainfo

BOY Valge raamat

BOY Ametlik veebisait

BOY Tokenoomika

BOY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Good Boy logo

Good Boy hind (BOY)

Loendis mitteolevad

1 BOY/USD reaalajas hind:

--
----
-6.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Good Boy (BOY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:40:45 (UTC+8)

Good Boy (BOY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01083526
$ 0.01083526$ 0.01083526

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-5.78%

-1.48%

-1.48%

Good Boy (BOY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01083526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOY muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -5.78% 24 tunni vältel -1.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Good Boy (BOY) – turuteave

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

--
----

$ 32.62K
$ 32.62K$ 32.62K

845.87M
845.87M 845.87M

845,872,847.519941
845,872,847.519941 845,872,847.519941

Good Boy praegune turukapitalisatsioon on $ 32.62K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOY ringlev varu on 845.87M, mille koguvaru on 845872847.519941. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.62K.

Good Boy (BOY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Good Boy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Good Boy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Good Boy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Good Boy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.78%
30 päeva$ 0-23.81%
60 päeva$ 0-21.68%
90 päeva$ 0--

Mis on Good Boy (BOY)

Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Good Boy (BOY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Good Boy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Good Boy (BOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Good Boy (BOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Good Boy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Good Boy hinna ennustust kohe!

BOY kohalike valuutade suhtes

Good Boy (BOY) tokenoomika

Good Boy (BOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Good Boy (BOY) kohta

Kui palju on Good Boy (BOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOY/USD hind?
Praegune hind BOY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Good Boy turukapitalisatsioon?
BOY turukapitalisatsioon on $ 32.62K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOY ringlev varu?
BOY ringlev varu on 845.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOY (ATH) hind?
BOY saavutab ATH hinna summas 0.01083526 USD.
Mis oli kõigi aegade BOY madalaim (ATL) hind?
BOY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOY kauplemismaht on -- USD.
Kas BOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:40:45 (UTC+8)

Good Boy (BOY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.