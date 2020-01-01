gooch coin (GOOCH COIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gooch coin (GOOCH COIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gooch coin (GOOCH COIN) teave gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Ametlik veebisait: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Ostke GOOCH COIN kohe!

gooch coin (GOOCH COIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gooch coin (GOOCH COIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.56K $ 48.56K $ 48.56K Koguvaru: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Ringlev varu: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.56K $ 48.56K $ 48.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave gooch coin (GOOCH COIN) hinna kohta

gooch coin (GOOCH COIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gooch coin (GOOCH COIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOOCH COIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOOCH COIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOOCH COIN tokeni tokenoomikat, avastage GOOCH COIN tokeni reaalajas hinda!

GOOCH COIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOOCH COIN võiks suunduda? Meie GOOCH COIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

