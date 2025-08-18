Mis on gooch coin (GOOCH COIN)

gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”

Üksuse gooch coin (GOOCH COIN) allikas Ametlik veebisait

GOOCH COIN kohalike valuutade suhtes

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gooch coin (GOOCH COIN) kohta Kui palju on gooch coin (GOOCH COIN) tänapäeval väärt? Reaalajas GOOCH COIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOOCH COIN/USD hind? $ 0 . Milline on gooch coin turukapitalisatsioon? GOOCH COIN turukapitalisatsioon on $ 47.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOOCH COIN ringlev varu? GOOCH COIN ringlev varu on 999.43M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOOCH COIN (ATH) hind? GOOCH COIN saavutab ATH hinna summas 0.00318822 USD . Mis oli kõigi aegade GOOCH COIN madalaim (ATL) hind? GOOCH COIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOOCH COIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOOCH COIN kauplemismaht on -- USD .

