GONG (GONG) teave Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth. Ametlik veebisait: https://wepunks.wtf/token Valge raamat: https://wepunks.gitbook.io/ Ostke GONG kohe!

GONG (GONG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GONG (GONG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.63K $ 7.63K $ 7.63K Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.63K $ 7.63K $ 7.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00056932 $ 0.00056932 $ 0.00056932 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000214 $ 0.00000214 $ 0.00000214 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GONG (GONG) hinna kohta

GONG (GONG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GONG (GONG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GONG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GONG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GONG tokeni tokenoomikat, avastage GONG tokeni reaalajas hinda!

GONG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GONG võiks suunduda? Meie GONG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

