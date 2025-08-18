Mis on GONG (GONG)

Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth.

Üksuse GONG (GONG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

GONG (GONG) tokenoomika

GONG (GONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GONG (GONG) kohta Kui palju on GONG (GONG) tänapäeval väärt? Reaalajas GONG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GONG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GONG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GONG turukapitalisatsioon? GONG turukapitalisatsioon on $ 7.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GONG ringlev varu? GONG ringlev varu on 2.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GONG (ATH) hind? GONG saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GONG madalaim (ATL) hind? GONG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GONG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GONG kauplemismaht on -- USD . Kas GONG sel aastal kõrgemale ka suundub? GONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GONG hinna ennustust

