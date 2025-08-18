Rohkem infot GONG

GONG logo

GONG hind (GONG)

Loendis mitteolevad

1 GONG/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
GONG (GONG) reaalajas hinnagraafik
GONG (GONG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.10%

+10.10%

GONG (GONG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GONG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GONG muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +10.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GONG (GONG) – turuteave

$ 7.63K
$ 7.63K$ 7.63K

--
----

$ 7.63K
$ 7.63K$ 7.63K

2.00B
2.00B 2.00B

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

GONG praegune turukapitalisatsioon on $ 7.63K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GONG ringlev varu on 2.00B, mille koguvaru on 2000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.63K.

GONG (GONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GONG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GONG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GONG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GONG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.37%
60 päeva$ 0+17.29%
90 päeva$ 0--

Mis on GONG (GONG)

Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth.

Üksuse GONG (GONG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GONG hinna ennustus (USD)

Kui palju on GONG (GONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GONG (GONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GONG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GONG hinna ennustust kohe!

GONG kohalike valuutade suhtes

GONG (GONG) tokenoomika

GONG (GONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GONG (GONG) kohta

Kui palju on GONG (GONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas GONG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GONG/USD hind?
Praegune hind GONG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GONG turukapitalisatsioon?
GONG turukapitalisatsioon on $ 7.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GONG ringlev varu?
GONG ringlev varu on 2.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GONG (ATH) hind?
GONG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GONG madalaim (ATL) hind?
GONG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GONG kauplemismaht on -- USD.
Kas GONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
GONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GONG hinna ennustust.
