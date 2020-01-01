Gomu Gator (GOMU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gomu Gator (GOMU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gomu Gator (GOMU) teave the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana! Ametlik veebisait: https://www.gomugator.com/ Ostke GOMU kohe!

Gomu Gator (GOMU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gomu Gator (GOMU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 670.37K $ 670.37K $ 670.37K Koguvaru: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M Ringlev varu: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 670.37K $ 670.37K $ 670.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00666824 $ 0.00666824 $ 0.00666824 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00089105 $ 0.00089105 $ 0.00089105 Lisateave Gomu Gator (GOMU) hinna kohta

Gomu Gator (GOMU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gomu Gator (GOMU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOMU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOMU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOMU tokeni tokenoomikat, avastage GOMU tokeni reaalajas hinda!

GOMU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOMU võiks suunduda? Meie GOMU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOMU tokeni hinna ennustust kohe!

