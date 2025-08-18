Rohkem infot GOMU

Gomu Gator hind (GOMU)

1 GOMU/USD reaalajas hind:

$0.0008998
$0.0008998$0.0008998
0.00%1D
USD
Gomu Gator (GOMU) reaalajas hinnagraafik
Gomu Gator (GOMU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00104667
$ 0.00104667$ 0.00104667
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104667
$ 0.00104667$ 0.00104667

$ 0.00666824
$ 0.00666824$ 0.00666824

$ 0
$ 0$ 0

-3.26%

+0.04%

+55.03%

+55.03%

Gomu Gator (GOMU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOMU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00104667 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOMUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00666824 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOMU muutunud -3.26% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel +55.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gomu Gator (GOMU) – turuteave

$ 676.96K
$ 676.96K$ 676.96K

--
----

$ 676.96K
$ 676.96K$ 676.96K

752.34M
752.34M 752.34M

752,335,124.09
752,335,124.09 752,335,124.09

Gomu Gator praegune turukapitalisatsioon on $ 676.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOMU ringlev varu on 752.34M, mille koguvaru on 752335124.09. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 676.96K.

Gomu Gator (GOMU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gomu Gator ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gomu Gator ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gomu Gator ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gomu Gator ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.04%
30 päeva$ 0+136.49%
60 päeva$ 0+149.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Gomu Gator (GOMU)

the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Gomu Gator (GOMU) allikas

Ametlik veebisait

Gomu Gator hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gomu Gator (GOMU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gomu Gator (GOMU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gomu Gator nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gomu Gator hinna ennustust kohe!

GOMU kohalike valuutade suhtes

Gomu Gator (GOMU) tokenoomika

Gomu Gator (GOMU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOMU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gomu Gator (GOMU) kohta

Kui palju on Gomu Gator (GOMU) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOMU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOMU/USD hind?
Praegune hind GOMU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gomu Gator turukapitalisatsioon?
GOMU turukapitalisatsioon on $ 676.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOMU ringlev varu?
GOMU ringlev varu on 752.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOMU (ATH) hind?
GOMU saavutab ATH hinna summas 0.00666824 USD.
Mis oli kõigi aegade GOMU madalaim (ATL) hind?
GOMU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOMU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOMU kauplemismaht on -- USD.
Kas GOMU sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOMU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOMU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:57:14 (UTC+8)

