Golem (GLM) reaalajas hind on $0.245655. Viimase 24 tunni jooksul GLM kaubeldud madalaim $ 0.245656 ja kõrgeim $ 0.260756 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.32 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00913753.
Lüliajalise tootluse osas on GLM muutunud -1.86% viimase tunni jooksul, -5.13% 24 tunni vältel -7.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Golem praegune turukapitalisatsioon on $ 245.66M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLM ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 245.66M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Golem ja USD hinnamuutus $ -0.0132959977353652.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Golem ja USD hinnamuutus $ -0.0303479239.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Golem ja USD hinnamuutus $ +0.0248587629.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Golem ja USD hinnamuutus $ -0.02274897498630436.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0132959977353652
|-5.13%
|30 päeva
|$ -0.0303479239
|-12.35%
|60 päeva
|$ +0.0248587629
|+10.12%
|90 päeva
|$ -0.02274897498630436
|-8.47%
What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.
Golem (GLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
