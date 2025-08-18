Mis on Golem (GLM)

What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.

Üksuse Golem (GLM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Golem (GLM) kohta Kui palju on Golem (GLM) tänapäeval väärt? Reaalajas GLM hind USD on 0.245655 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLM/USD hind? $ 0.245655 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Golem turukapitalisatsioon? GLM turukapitalisatsioon on $ 245.66M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLM ringlev varu? GLM ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLM (ATH) hind? GLM saavutab ATH hinna summas 1.32 USD . Mis oli kõigi aegade GLM madalaim (ATL) hind? GLM nägi ATL hinda summas 0.00913753 USD . Milline on GLM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLM kauplemismaht on -- USD . Kas GLM sel aastal kõrgemale ka suundub? GLM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLM hinna ennustust

