GoldPesa Option logo

GoldPesa Option hind (GPO)

Loendis mitteolevad

1 GPO/USD reaalajas hind:

$0.866687
$0.866687$0.866687
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GoldPesa Option (GPO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:37:32 (UTC+8)

GoldPesa Option (GPO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.01880128
$ 0.01880128$ 0.01880128

--

--

+5.56%

+5.56%

GoldPesa Option (GPO) reaalajas hind on $0.866687. Viimase 24 tunni jooksul GPO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.74 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01880128.

Lüliajalise tootluse osas on GPO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GoldPesa Option (GPO) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 86.67M
$ 86.67M$ 86.67M

0.00
0.00 0.00

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

GoldPesa Option praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. GPO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 86.67M.

GoldPesa Option (GPO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GoldPesa Option ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GoldPesa Option ja USD hinnamuutus $ +0.0148519817.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GoldPesa Option ja USD hinnamuutus $ +0.0386236461.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GoldPesa Option ja USD hinnamuutus $ +0.0100671140356408.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0148519817+1.71%
60 päeva$ +0.0386236461+4.46%
90 päeva$ +0.0100671140356408+1.18%

Mis on GoldPesa Option (GPO)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GoldPesa Option (GPO) allikas

Ametlik veebisait

GoldPesa Option hinna ennustus (USD)

Kui palju on GoldPesa Option (GPO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoldPesa Option (GPO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoldPesa Option nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GoldPesa Option hinna ennustust kohe!

GPO kohalike valuutade suhtes

GoldPesa Option (GPO) tokenoomika

GoldPesa Option (GPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoldPesa Option (GPO) kohta

Kui palju on GoldPesa Option (GPO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GPO hind USD on 0.866687 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GPO/USD hind?
Praegune hind GPO/USD on $ 0.866687. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GoldPesa Option turukapitalisatsioon?
GPO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GPO ringlev varu?
GPO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GPO (ATH) hind?
GPO saavutab ATH hinna summas 1.74 USD.
Mis oli kõigi aegade GPO madalaim (ATL) hind?
GPO nägi ATL hinda summas 0.01880128 USD.
Milline on GPO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GPO kauplemismaht on -- USD.
Kas GPO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GPO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.