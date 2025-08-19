Mis on Goldilocks DAO (LOCKS)

Goldilocks DAO is a Berachain-native DeFi hub featuring a custom AMM (Goldiswap), NFT lending (Goldilend), and yield-tokenizing vaults (Goldivaults). Goldiswap introduces an “up-only” floor price and lets users unlock deep, interest-free liquidity without risk of liquidation. The Goldilocks DAO aims to offer unique and novel yield opportunities that drive value to Goldiswap, and grow a significant Treasury for LOCKS holders.

Goldilocks DAO (LOCKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOCKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goldilocks DAO (LOCKS) kohta Kui palju on Goldilocks DAO (LOCKS) tänapäeval väärt? Reaalajas LOCKS hind USD on 0.01339701 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LOCKS/USD hind? $ 0.01339701 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LOCKS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goldilocks DAO turukapitalisatsioon? LOCKS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LOCKS ringlev varu? LOCKS ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOCKS (ATH) hind? LOCKS saavutab ATH hinna summas 0.02144746 USD . Mis oli kõigi aegade LOCKS madalaim (ATL) hind? LOCKS nägi ATL hinda summas 0.01289382 USD . Milline on LOCKS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LOCKS kauplemismaht on -- USD . Kas LOCKS sel aastal kõrgemale ka suundub? LOCKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOCKS hinna ennustust

