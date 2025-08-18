Rohkem infot GKAPPA

Golden Kappa hind (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) hinna teave (USD)

Golden Kappa (GKAPPA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GKAPPA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GKAPPAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GKAPPA muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -5.62% 24 tunni vältel -1.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Golden Kappa (GKAPPA) – turuteave

Golden Kappa praegune turukapitalisatsioon on $ 73.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GKAPPA ringlev varu on 777.69B, mille koguvaru on 777693351971.5624. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 73.39K.

Golden Kappa (GKAPPA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Golden Kappa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Golden Kappa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Golden Kappa ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Golden Kappa ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

Üksuse Golden Kappa (GKAPPA) allikas

Golden Kappa hinna ennustus (USD)

GKAPPA kohalike valuutade suhtes

Golden Kappa (GKAPPA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Golden Kappa (GKAPPA) kohta

Kui palju on Golden Kappa (GKAPPA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GKAPPA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GKAPPA/USD hind?
Praegune hind GKAPPA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Golden Kappa turukapitalisatsioon?
GKAPPA turukapitalisatsioon on $ 73.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GKAPPA ringlev varu?
GKAPPA ringlev varu on 777.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GKAPPA (ATH) hind?
GKAPPA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GKAPPA madalaim (ATL) hind?
GKAPPA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GKAPPA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GKAPPA kauplemismaht on -- USD.
Kas GKAPPA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GKAPPA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GKAPPA hinna ennustust.
Golden Kappa (GKAPPA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

