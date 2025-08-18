Mis on Golden Kappa (GKAPPA)

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

Kui palju on Golden Kappa (GKAPPA) tänapäeval väärt? Reaalajas GKAPPA hind USD on 0 USD. Milline on Golden Kappa turukapitalisatsioon? GKAPPA turukapitalisatsioon on $ 73.39K USD. Milline on GKAPPA ringlev varu? GKAPPA ringlev varu on 777.69B USD.

