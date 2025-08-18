Mis on Golden Doge (GDOGE)

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Golden Doge (GDOGE) allikas Ametlik veebisait

Golden Doge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Golden Doge (GDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Golden Doge (GDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Golden Doge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Golden Doge hinna ennustust kohe!

GDOGE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Golden Doge (GDOGE) tokenoomika

Golden Doge (GDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Golden Doge (GDOGE) kohta Kui palju on Golden Doge (GDOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas GDOGE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GDOGE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GDOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Golden Doge turukapitalisatsioon? GDOGE turukapitalisatsioon on $ 88.28K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GDOGE ringlev varu? GDOGE ringlev varu on 100,000.00T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GDOGE (ATH) hind? GDOGE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GDOGE madalaim (ATL) hind? GDOGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GDOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GDOGE kauplemismaht on -- USD . Kas GDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? GDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GDOGE hinna ennustust

Golden Doge (GDOGE) Olulised valdkonna uudised