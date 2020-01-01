Golden Bailey (BAILEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Golden Bailey (BAILEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Golden Bailey (BAILEY) teave $Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos. Ametlik veebisait: https://basedbailey.com/ Ostke BAILEY kohe!

Golden Bailey (BAILEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Golden Bailey (BAILEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 44.26K $ 44.26K $ 44.26K Koguvaru: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M Ringlev varu: $ 990.16M $ 990.16M $ 990.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 44.26K $ 44.26K $ 44.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.001016 $ 0.001016 $ 0.001016 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002157 $ 0.00002157 $ 0.00002157 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Golden Bailey (BAILEY) hinna kohta

Golden Bailey (BAILEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Golden Bailey (BAILEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BAILEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BAILEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BAILEY tokeni tokenoomikat, avastage BAILEY tokeni reaalajas hinda!

BAILEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BAILEY võiks suunduda? Meie BAILEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BAILEY tokeni hinna ennustust kohe!

