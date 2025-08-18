Mis on Golden Ape (GAPE)

GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!

Golden Ape (GAPE) tokenoomika

Golden Ape (GAPE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GAPE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Golden Ape (GAPE) kohta Kui palju on Golden Ape (GAPE) tänapäeval väärt? Reaalajas GAPE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GAPE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GAPE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Golden Ape turukapitalisatsioon? GAPE turukapitalisatsioon on $ 11.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GAPE ringlev varu? GAPE ringlev varu on 933.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GAPE (ATH) hind? GAPE saavutab ATH hinna summas 0.00149718 USD . Mis oli kõigi aegade GAPE madalaim (ATL) hind? GAPE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GAPE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GAPE kauplemismaht on -- USD . Kas GAPE sel aastal kõrgemale ka suundub? GAPE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GAPE hinna ennustust

