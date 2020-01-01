Goldcoin (GLC) tokenoomika

Goldcoin (GLC) tokenoomika

Goldcoin (GLC) teave

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value.

Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack.

You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

Ametlik veebisait:
https://www.goldcoinproject.org/
Valge raamat:
https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper

Goldcoin (GLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Goldcoin (GLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 8.97M
Koguvaru:
$ 1.15B
Ringlev varu:
$ 1.15B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 8.97M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.773829
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
Praegune hind:
$ 0.007823
Goldcoin (GLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Goldcoin (GLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate GLC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

GLC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate GLC tokeni tokenoomikat, avastage GLC tokeni reaalajas hinda!

GLC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu GLC võiks suunduda? Meie GLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.