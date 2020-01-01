Goldcoin (GLC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Goldcoin (GLC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Goldcoin (GLC) teave Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android. Ametlik veebisait: https://www.goldcoinproject.org/ Valge raamat: https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper Ostke GLC kohe!

Goldcoin (GLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goldcoin (GLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Koguvaru: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Ringlev varu: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.773829 $ 0.773829 $ 0.773829 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.007823 $ 0.007823 $ 0.007823 Lisateave Goldcoin (GLC) hinna kohta

Goldcoin (GLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goldcoin (GLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLC tokeni tokenoomikat, avastage GLC tokeni reaalajas hinda!

GLC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLC võiks suunduda? Meie GLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLC tokeni hinna ennustust kohe!

