Goldcoin logo

Goldcoin hind (GLC)

Loendis mitteolevad

1 GLC/USD reaalajas hind:

$0.00923382
$0.00923382$0.00923382
+15.30%1D
mexc
USD
Goldcoin (GLC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:24:38 (UTC+8)

Goldcoin (GLC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00703779
$ 0.00703779$ 0.00703779
24 h madal
$ 0.00939307
$ 0.00939307$ 0.00939307
24 h kõrge

$ 0.00703779
$ 0.00703779$ 0.00703779

$ 0.00939307
$ 0.00939307$ 0.00939307

$ 0.773829
$ 0.773829$ 0.773829

$ 0.00034059
$ 0.00034059$ 0.00034059

-0.13%

+15.35%

+10.14%

+10.14%

Goldcoin (GLC) reaalajas hind on $0.00923382. Viimase 24 tunni jooksul GLC kaubeldud madalaim $ 0.00703779 ja kõrgeim $ 0.00939307 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.773829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00034059.

Lüliajalise tootluse osas on GLC muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, +15.35% 24 tunni vältel +10.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Goldcoin (GLC) – turuteave

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

--
----

$ 10.58M
$ 10.58M$ 10.58M

1.15B
1.15B 1.15B

1,146,194,809.999971
1,146,194,809.999971 1,146,194,809.999971

Goldcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.58M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLC ringlev varu on 1.15B, mille koguvaru on 1146194809.999971. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.58M.

Goldcoin (GLC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Goldcoin ja USD hinnamuutus $ +0.00122887.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Goldcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0029347591.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Goldcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0041337863.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Goldcoin ja USD hinnamuutus $ +0.000553002708600064.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00122887+15.35%
30 päeva$ +0.0029347591+31.78%
60 päeva$ +0.0041337863+44.77%
90 päeva$ +0.000553002708600064+6.37%

Mis on Goldcoin (GLC)

Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android.

Üksuse Goldcoin (GLC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Goldcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goldcoin (GLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goldcoin (GLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goldcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goldcoin hinna ennustust kohe!

GLC kohalike valuutade suhtes

Goldcoin (GLC) tokenoomika

Goldcoin (GLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goldcoin (GLC) kohta

Kui palju on Goldcoin (GLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLC hind USD on 0.00923382 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLC/USD hind?
Praegune hind GLC/USD on $ 0.00923382. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Goldcoin turukapitalisatsioon?
GLC turukapitalisatsioon on $ 10.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLC ringlev varu?
GLC ringlev varu on 1.15B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLC (ATH) hind?
GLC saavutab ATH hinna summas 0.773829 USD.
Mis oli kõigi aegade GLC madalaim (ATL) hind?
GLC nägi ATL hinda summas 0.00034059 USD.
Milline on GLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLC kauplemismaht on -- USD.
Kas GLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLC hinna ennustust.
