Mis on Gold DAO (GOLDAO)

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

Üksuse Gold DAO (GOLDAO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Gold DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gold DAO (GOLDAO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gold DAO (GOLDAO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Vaadake Gold DAO hinna ennustust kohe!

Gold DAO (GOLDAO) tokenoomika

Gold DAO (GOLDAO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOLDAO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gold DAO (GOLDAO) kohta Kui palju on Gold DAO (GOLDAO) tänapäeval väärt? Reaalajas GOLDAO hind USD on 0.02078479 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOLDAO/USD hind? $ 0.02078479 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOLDAO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gold DAO turukapitalisatsioon? GOLDAO turukapitalisatsioon on $ 14.74M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOLDAO ringlev varu? GOLDAO ringlev varu on 706.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOLDAO (ATH) hind? GOLDAO saavutab ATH hinna summas 0.087434 USD . Mis oli kõigi aegade GOLDAO madalaim (ATL) hind? GOLDAO nägi ATL hinda summas 0.01322844 USD . Milline on GOLDAO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOLDAO kauplemismaht on -- USD . Kas GOLDAO sel aastal kõrgemale ka suundub? GOLDAO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOLDAO hinna ennustust

