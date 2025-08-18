Gold DAO hind (GOLDAO)
Gold DAO (GOLDAO) reaalajas hind on $0.02078479. Viimase 24 tunni jooksul GOLDAO kaubeldud madalaim $ 0.02077198 ja kõrgeim $ 0.02205799 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOLDAOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.087434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01322844.
Lüliajalise tootluse osas on GOLDAO muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -2.24% 24 tunni vältel -4.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gold DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 14.74M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOLDAO ringlev varu on 706.95M, mille koguvaru on 992271967.5696213. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.69M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Gold DAO ja USD hinnamuutus $ -0.00047756256635622.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gold DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0019846419.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gold DAO ja USD hinnamuutus $ -0.0061351878.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gold DAO ja USD hinnamuutus $ -0.00906751166587848.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00047756256635622
|-2.24%
|30 päeva
|$ -0.0019846419
|-9.54%
|60 päeva
|$ -0.0061351878
|-29.51%
|90 päeva
|$ -0.00906751166587848
|-30.37%
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
