GoGoPool (GGP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GoGoPool (GGP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

GoGoPool (GGP) teave GGP is an ERC20 utility token that is used for: Lowering the AVAX staking cost of a validator node

Staking to be matched with AVAX from the deposit pool

Ametlik veebisait: https://gogopool.com Valge raamat: https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper

GoGoPool (GGP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GoGoPool (GGP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M Koguvaru: $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Ringlev varu: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.67M $ 24.67M $ 24.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.66 $ 19.66 $ 19.66 Kõigi aegade madalaim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Praegune hind: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Lisateave GoGoPool (GGP) hinna kohta

GoGoPool (GGP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GoGoPool (GGP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GGP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GGP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GGP tokeni tokenoomikat, avastage GGP tokeni reaalajas hinda!

GGP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GGP võiks suunduda? Meie GGP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GGP tokeni hinna ennustust kohe!

