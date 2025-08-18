Rohkem infot GGP

GoGoPool hind (GGP)

1 GGP/USD reaalajas hind:

$1.24
$1.24$1.24
-12.40%1D
GoGoPool (GGP) reaalajas hinnagraafik
GoGoPool (GGP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.25
$ 1.25$ 1.25
24 h madal
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24 h kõrge

$ 1.25
24 h madal

$ 1.46
24 h kõrge

$ 19.66
Kõigi aegade kõrgeim

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

-9.35%

-12.48%

-23.37%

-23.37%

GoGoPool (GGP) reaalajas hind on $1.24. Viimase 24 tunni jooksul GGP kaubeldud madalaim $ 1.25 ja kõrgeim $ 1.46 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.66 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.24.

Lüliajalise tootluse osas on GGP muutunud -9.35% viimase tunni jooksul, -12.48% 24 tunni vältel -23.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GoGoPool (GGP) – turuteave

$ 8.87M
Turukapitalisatsioon

--
----

$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M

7.09M
Ringlev varu

19,347,330.7164731
Koguvaru

GoGoPool praegune turukapitalisatsioon on $ 8.87M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GGP ringlev varu on 7.09M, mille koguvaru on 19347330.7164731. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.21M.

GoGoPool (GGP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GoGoPool ja USD hinnamuutus $ -0.177485611957639.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GoGoPool ja USD hinnamuutus $ -0.2796304160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GoGoPool ja USD hinnamuutus $ -0.5078422480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GoGoPool ja USD hinnamuutus $ -1.7530453895396454.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.177485611957639-12.48%
30 päeva$ -0.2796304160-22.55%
60 päeva$ -0.5078422480-40.95%
90 päeva$ -1.7530453895396454-58.57%

Mis on GoGoPool (GGP)

GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

GoGoPool (GGP) allikas

Ametlik veebisait

GoGoPool hinna ennustus (USD)

Kui palju on GoGoPool (GGP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GoGoPool (GGP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GoGoPool nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GoGoPool hinna ennustust kohe!

GGP kohalike valuutade suhtes

GoGoPool (GGP) tokenoomika

GoGoPool (GGP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoGoPool (GGP) kohta

Kui palju on GoGoPool (GGP) tänapäeval väärt?
Reaalajas GGP hind USD on 1.24 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GGP/USD hind?
Praegune hind GGP/USD on $ 1.24. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GoGoPool turukapitalisatsioon?
GGP turukapitalisatsioon on $ 8.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GGP ringlev varu?
GGP ringlev varu on 7.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGP (ATH) hind?
GGP saavutab ATH hinna summas 19.66 USD.
Mis oli kõigi aegade GGP madalaim (ATL) hind?
GGP nägi ATL hinda summas 1.24 USD.
Milline on GGP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GGP kauplemismaht on -- USD.
Kas GGP sel aastal kõrgemale ka suundub?
GGP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGP hinna ennustust.
