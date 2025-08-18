Mis on GoGoPool (GGP)

GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

Üksuse GoGoPool (GGP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoGoPool (GGP) kohta Kui palju on GoGoPool (GGP) tänapäeval väärt? Reaalajas GGP hind USD on 1.24 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GGP/USD hind? $ 1.24 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GGP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GoGoPool turukapitalisatsioon? GGP turukapitalisatsioon on $ 8.87M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GGP ringlev varu? GGP ringlev varu on 7.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGP (ATH) hind? GGP saavutab ATH hinna summas 19.66 USD . Mis oli kõigi aegade GGP madalaim (ATL) hind? GGP nägi ATL hinda summas 1.24 USD . Milline on GGP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GGP kauplemismaht on -- USD . Kas GGP sel aastal kõrgemale ka suundub? GGP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGP hinna ennustust

