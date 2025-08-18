Mis on Godcoin (GOD)

Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure. The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more. Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption. Enter $GOD and InfiniGods. InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile. More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game. InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Godcoin (GOD) allikas Ametlik veebisait

Godcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Godcoin (GOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Godcoin (GOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Godcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Godcoin hinna ennustust kohe!

GOD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Godcoin (GOD) tokenoomika

Godcoin (GOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Godcoin (GOD) kohta Kui palju on Godcoin (GOD) tänapäeval väärt? Reaalajas GOD hind USD on 0.00474918 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOD/USD hind? $ 0.00474918 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Godcoin turukapitalisatsioon? GOD turukapitalisatsioon on $ 425.45K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOD ringlev varu? GOD ringlev varu on 89.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOD (ATH) hind? GOD saavutab ATH hinna summas 0.137882 USD . Mis oli kõigi aegade GOD madalaim (ATL) hind? GOD nägi ATL hinda summas 0.004312 USD . Milline on GOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOD kauplemismaht on -- USD . Kas GOD sel aastal kõrgemale ka suundub? GOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOD hinna ennustust

Godcoin (GOD) Olulised valdkonna uudised