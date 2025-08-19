Mis on GoCryptoMe (GCME)

"GoCryptoMe is a blockchain-based ecosystem that provides crowdfunding via cryptocurrency. With GoCryptoMe, the people are in power. Holders of our NFTs will be able to vote on a project’s inclusion on the GoCryptoMe crowdfunding website. If the project is determined to be a fully legal and legitimate cause, then the project’s creator will have free use of the platform. Through decentralization — once funds are in place — they cannot be censored or redirected by governments or corporate executives who may have agendas, biases, or are under pressure from third-parties. GoCryptoMe’s long-term goal is to create a platform where crowdfunding will be uncensored, secure, transparent, and free of corporate or political influence. A platform that can spread globally, giving users the best experience and the freedom to fund any cause, venture, or entity they love."

Üksuse GoCryptoMe (GCME) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GoCryptoMe (GCME) kohta Kui palju on GoCryptoMe (GCME) tänapäeval väärt? Reaalajas GCME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GCME/USD hind? $ 0 . Milline on GoCryptoMe turukapitalisatsioon? GCME turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GCME ringlev varu? GCME ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCME (ATH) hind? GCME saavutab ATH hinna summas 0.261989 USD . Mis oli kõigi aegade GCME madalaim (ATL) hind? GCME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GCME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GCME kauplemismaht on -- USD .

