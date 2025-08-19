Mis on goBTC (GOBTC)

Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse goBTC (GOBTC) kohta Kui palju on goBTC (GOBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas GOBTC hind USD on 115,760 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOBTC/USD hind? $ 115,760 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on goBTC turukapitalisatsioon? GOBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOBTC ringlev varu? GOBTC ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOBTC (ATH) hind? GOBTC saavutab ATH hinna summas 125,120 USD . Mis oli kõigi aegade GOBTC madalaim (ATL) hind? GOBTC nägi ATL hinda summas 6,486.32 USD . Milline on GOBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOBTC kauplemismaht on -- USD . Kas GOBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? GOBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOBTC hinna ennustust

