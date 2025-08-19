Rohkem infot GOBTC

goBTC logo

goBTC hind (GOBTC)

Loendis mitteolevad

1 GOBTC/USD reaalajas hind:

$115,760
$115,760$115,760
-1.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
goBTC (GOBTC) reaalajas hinnagraafik
goBTC (GOBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 113,943
$ 113,943$ 113,943
24 h madal
$ 118,041
$ 118,041$ 118,041
24 h kõrge

$ 113,943
$ 113,943$ 113,943

$ 118,041
$ 118,041$ 118,041

$ 125,120
$ 125,120$ 125,120

$ 6,486.32
$ 6,486.32$ 6,486.32

+0.37%

-1.41%

-3.44%

-3.44%

goBTC (GOBTC) reaalajas hind on $115,760. Viimase 24 tunni jooksul GOBTC kaubeldud madalaim $ 113,943 ja kõrgeim $ 118,041 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 125,120 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 6,486.32.

Lüliajalise tootluse osas on GOBTC muutunud +0.37% viimase tunni jooksul, -1.41% 24 tunni vältel -3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

goBTC (GOBTC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

0.00
0.00 0.00

117.0
117.0 117.0

goBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 117.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.56M.

goBTC (GOBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse goBTC ja USD hinnamuutus $ -1,656.9276304977.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse goBTC ja USD hinnamuutus $ -1,958.9022960000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse goBTC ja USD hinnamuutus $ +13,032.7469920000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse goBTC ja USD hinnamuutus $ +10,631.86725274881.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1,656.9276304977-1.41%
30 päeva$ -1,958.9022960000-1.69%
60 päeva$ +13,032.7469920000+11.26%
90 päeva$ +10,631.86725274881+10.11%

Mis on goBTC (GOBTC)

Bitcoin >< Algorand. goBTC are fully collateralised with native BTC, giving BTC the full power of the Algorand blockchain including its carbon neutrality. For each goBTC issued a carbon credit is also issued to neutralise its previous carbon footprint. To learn more visit https://algomint.io or to start bridging BTC to Algorand visit https://app.algomint.io

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse goBTC (GOBTC) allikas

Ametlik veebisait

goBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on goBTC (GOBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie goBTC (GOBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida goBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake goBTC hinna ennustust kohe!

GOBTC kohalike valuutade suhtes

goBTC (GOBTC) tokenoomika

goBTC (GOBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse goBTC (GOBTC) kohta

Kui palju on goBTC (GOBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOBTC hind USD on 115,760 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOBTC/USD hind?
Praegune hind GOBTC/USD on $ 115,760. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on goBTC turukapitalisatsioon?
GOBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOBTC ringlev varu?
GOBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOBTC (ATH) hind?
GOBTC saavutab ATH hinna summas 125,120 USD.
Mis oli kõigi aegade GOBTC madalaim (ATL) hind?
GOBTC nägi ATL hinda summas 6,486.32 USD.
Milline on GOBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas GOBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOBTC hinna ennustust.
