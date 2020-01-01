GOATX (GOATX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOATX (GOATX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOATX (GOATX) teave G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’ Ametlik veebisait: https://app.thegoatx.win/ Valge raamat: https://xlr8r-build.gitbook.io/g.o.a.t.x Ostke GOATX kohe!

GOATX (GOATX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOATX (GOATX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K Koguvaru: $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T Ringlev varu: $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GOATX (GOATX) hinna kohta

GOATX (GOATX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOATX (GOATX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOATX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOATX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOATX tokeni tokenoomikat, avastage GOATX tokeni reaalajas hinda!

GOATX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOATX võiks suunduda? Meie GOATX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOATX tokeni hinna ennustust kohe!

