G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’

Üksuse GOATX (GOATX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

GOATX (GOATX) tokenoomika

GOATX (GOATX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOATX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on GOATX (GOATX) tänapäeval väärt? Reaalajas GOATX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOATX/USD hind? $ 0 . Milline on GOATX turukapitalisatsioon? GOATX turukapitalisatsioon on $ 41.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOATX ringlev varu? GOATX ringlev varu on 1.90T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOATX (ATH) hind? GOATX saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GOATX madalaim (ATL) hind? GOATX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOATX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOATX kauplemismaht on -- USD .

