Goatseus Poppimus (POPGOAT) teave 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Ametlik veebisait: https://www.popgoat.click Ostke POPGOAT kohe!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goatseus Poppimus (POPGOAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.63K $ 18.63K $ 18.63K Koguvaru: $ 998.07M $ 998.07M $ 998.07M Ringlev varu: $ 998.07M $ 998.07M $ 998.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.63K $ 18.63K $ 18.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Goatseus Poppimus (POPGOAT) hinna kohta

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POPGOAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POPGOAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POPGOAT tokeni tokenoomikat, avastage POPGOAT tokeni reaalajas hinda!

POPGOAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POPGOAT võiks suunduda? Meie POPGOAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POPGOAT tokeni hinna ennustust kohe!

