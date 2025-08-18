Rohkem infot POPGOAT

Goatseus Poppimus (POPGOAT) reaalajas hinnagraafik
Goatseus Poppimus (POPGOAT) hinna teave (USD)

Goatseus Poppimus (POPGOAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POPGOAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POPGOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00372407 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POPGOAT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Goatseus Poppimus praegune turukapitalisatsioon on $ 20.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POPGOAT ringlev varu on 998.07M, mille koguvaru on 998069919.64231. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.35K.

Goatseus Poppimus (POPGOAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Goatseus Poppimus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Goatseus Poppimus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Goatseus Poppimus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Goatseus Poppimus ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Goatseus Poppimus (POPGOAT)

🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Goatseus Poppimus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goatseus Poppimus (POPGOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goatseus Poppimus (POPGOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goatseus Poppimus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goatseus Poppimus hinna ennustust kohe!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenoomika

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POPGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goatseus Poppimus (POPGOAT) kohta

Kui palju on Goatseus Poppimus (POPGOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas POPGOAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POPGOAT/USD hind?
Praegune hind POPGOAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Goatseus Poppimus turukapitalisatsioon?
POPGOAT turukapitalisatsioon on $ 20.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POPGOAT ringlev varu?
POPGOAT ringlev varu on 998.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POPGOAT (ATH) hind?
POPGOAT saavutab ATH hinna summas 0.00372407 USD.
Mis oli kõigi aegade POPGOAT madalaim (ATL) hind?
POPGOAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POPGOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POPGOAT kauplemismaht on -- USD.
Kas POPGOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
POPGOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POPGOAT hinna ennustust.
