GOATSE (GOATSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOATSE (GOATSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOATSE (GOATSE) teave GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand. Ametlik veebisait: https://tickergoatse.xyz Ostke GOATSE kohe!

GOATSE (GOATSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOATSE (GOATSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.75K $ 12.75K $ 12.75K Koguvaru: $ 99,921.59T $ 99,921.59T $ 99,921.59T Ringlev varu: $ 99,921.59T $ 99,921.59T $ 99,921.59T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.75K $ 12.75K $ 12.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GOATSE (GOATSE) hinna kohta

GOATSE (GOATSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOATSE (GOATSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOATSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOATSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOATSE tokeni tokenoomikat, avastage GOATSE tokeni reaalajas hinda!

GOATSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOATSE võiks suunduda? Meie GOATSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOATSE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!