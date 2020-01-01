Goat Protocol (GOA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Goat Protocol (GOA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Goat Protocol (GOA) teave Defi yield aggregator with the lowest fees on the market. Ametlik veebisait: https://goat.fi Ostke GOA kohe!

Goat Protocol (GOA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Goat Protocol (GOA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 306.04K $ 306.04K $ 306.04K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 435.00K $ 435.00K $ 435.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 703.54K $ 703.54K $ 703.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.490456 $ 0.490456 $ 0.490456 Praegune hind: $ 0.703539 $ 0.703539 $ 0.703539 Lisateave Goat Protocol (GOA) hinna kohta

Goat Protocol (GOA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Goat Protocol (GOA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOA tokeni tokenoomikat, avastage GOA tokeni reaalajas hinda!

GOA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOA võiks suunduda? Meie GOA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOA tokeni hinna ennustust kohe!

