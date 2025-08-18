Mis on Goat Protocol (GOA)

Defi yield aggregator with the lowest fees on the market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Goat Protocol (GOA) allikas Ametlik veebisait

Goat Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Goat Protocol (GOA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Goat Protocol (GOA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Goat Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Goat Protocol hinna ennustust kohe!

GOA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Goat Protocol (GOA) tokenoomika

Goat Protocol (GOA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Goat Protocol (GOA) kohta Kui palju on Goat Protocol (GOA) tänapäeval väärt? Reaalajas GOA hind USD on 0.703539 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOA/USD hind? $ 0.703539 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Goat Protocol turukapitalisatsioon? GOA turukapitalisatsioon on $ 306.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOA ringlev varu? GOA ringlev varu on 435.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOA (ATH) hind? GOA saavutab ATH hinna summas 3.2 USD . Mis oli kõigi aegade GOA madalaim (ATL) hind? GOA nägi ATL hinda summas 0.490456 USD . Milline on GOA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOA kauplemismaht on -- USD . Kas GOA sel aastal kõrgemale ka suundub? GOA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOA hinna ennustust

Goat Protocol (GOA) Olulised valdkonna uudised