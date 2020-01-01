GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GOAT GAINS (GGAINS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GOAT GAINS (GGAINS) teave Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Ametlik veebisait: https://gainsgoat.xyz/ Ostke GGAINS kohe!

GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GOAT GAINS (GGAINS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Koguvaru: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Ringlev varu: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.74K $ 10.74K $ 10.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave GOAT GAINS (GGAINS) hinna kohta

GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GGAINS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GGAINS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GGAINS tokeni tokenoomikat, avastage GGAINS tokeni reaalajas hinda!

GGAINS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GGAINS võiks suunduda? Meie GGAINS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GGAINS tokeni hinna ennustust kohe!

