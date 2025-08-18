Rohkem infot GGAINS

GOAT GAINS logo

GOAT GAINS hind (GGAINS)

Loendis mitteolevad

1 GGAINS/USD reaalajas hind:

--
----
-6.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GOAT GAINS (GGAINS) reaalajas hinnagraafik
GOAT GAINS (GGAINS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.77%

+2.34%

+2.34%

GOAT GAINS (GGAINS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GGAINS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GGAINSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GGAINS muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.77% 24 tunni vältel +2.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GOAT GAINS (GGAINS) – turuteave

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

--
----

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

998.85M
998.85M 998.85M

998,852,630.701849
998,852,630.701849 998,852,630.701849

GOAT GAINS praegune turukapitalisatsioon on $ 7.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GGAINS ringlev varu on 998.85M, mille koguvaru on 998852630.701849. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.88K.

GOAT GAINS (GGAINS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GOAT GAINS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GOAT GAINS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GOAT GAINS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GOAT GAINS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.77%
30 päeva$ 0+4.43%
60 päeva$ 0+12.54%
90 päeva$ 0--

Mis on GOAT GAINS (GGAINS)

Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GOAT GAINS (GGAINS) allikas

Ametlik veebisait

GOAT GAINS hinna ennustus (USD)

Kui palju on GOAT GAINS (GGAINS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GOAT GAINS (GGAINS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GOAT GAINS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GOAT GAINS hinna ennustust kohe!

GGAINS kohalike valuutade suhtes

GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika

GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGAINS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOAT GAINS (GGAINS) kohta

Kui palju on GOAT GAINS (GGAINS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GGAINS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GGAINS/USD hind?
Praegune hind GGAINS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GOAT GAINS turukapitalisatsioon?
GGAINS turukapitalisatsioon on $ 7.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GGAINS ringlev varu?
GGAINS ringlev varu on 998.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGAINS (ATH) hind?
GGAINS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GGAINS madalaim (ATL) hind?
GGAINS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GGAINS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GGAINS kauplemismaht on -- USD.
Kas GGAINS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GGAINS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGAINS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.