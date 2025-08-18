Mis on GOAT GAINS (GGAINS)

Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.

GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika

GOAT GAINS (GGAINS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GGAINS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GOAT GAINS (GGAINS) kohta Kui palju on GOAT GAINS (GGAINS) tänapäeval väärt? Reaalajas GGAINS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GGAINS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GGAINS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on GOAT GAINS turukapitalisatsioon? GGAINS turukapitalisatsioon on $ 7.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GGAINS ringlev varu? GGAINS ringlev varu on 998.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GGAINS (ATH) hind? GGAINS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade GGAINS madalaim (ATL) hind? GGAINS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GGAINS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GGAINS kauplemismaht on -- USD . Kas GGAINS sel aastal kõrgemale ka suundub? GGAINS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GGAINS hinna ennustust

