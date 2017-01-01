GNY (GNY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GNY (GNY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GNY (GNY) teave GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies. Ametlik veebisait: http://www.gny.io Valge raamat: https://docs.wixstatic.com/ugd/cddf32_25fa71e039144e929f35d5515caf5597.pdf Ostke GNY kohe!

GNY (GNY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GNY (GNY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 878.95K $ 878.95K $ 878.95K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 178.27M $ 178.27M $ 178.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00493049 $ 0.00493049 $ 0.00493049 Lisateave GNY (GNY) hinna kohta

GNY (GNY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GNY (GNY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNY tokeni tokenoomikat, avastage GNY tokeni reaalajas hinda!

