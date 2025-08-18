Rohkem infot GNOME

Gnome logo

Gnome hind (GNOME)

Loendis mitteolevad

1 GNOME/USD reaalajas hind:

--
----
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Gnome (GNOME) reaalajas hinnagraafik
Gnome (GNOME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-4.51%

-7.23%

-7.23%

Gnome (GNOME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GNOME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNOMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GNOME muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -4.51% 24 tunni vältel -7.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gnome (GNOME) – turuteave

$ 19.22K
$ 19.22K$ 19.22K

--
----

$ 19.22K
$ 19.22K$ 19.22K

998.16M
998.16M 998.16M

998,156,549.367694
998,156,549.367694 998,156,549.367694

Gnome praegune turukapitalisatsioon on $ 19.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNOME ringlev varu on 998.16M, mille koguvaru on 998156549.367694. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.22K.

Gnome (GNOME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Gnome ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Gnome ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Gnome ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Gnome ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.51%
30 päeva$ 0-9.92%
60 päeva$ 0-15.28%
90 päeva$ 0--

Mis on Gnome (GNOME)

$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.

Üksuse Gnome (GNOME) allikas

Ametlik veebisait

Gnome hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gnome (GNOME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gnome (GNOME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gnome nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gnome hinna ennustust kohe!

GNOME kohalike valuutade suhtes

Gnome (GNOME) tokenoomika

Gnome (GNOME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNOME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gnome (GNOME) kohta

Kui palju on Gnome (GNOME) tänapäeval väärt?
Reaalajas GNOME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GNOME/USD hind?
Praegune hind GNOME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gnome turukapitalisatsioon?
GNOME turukapitalisatsioon on $ 19.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GNOME ringlev varu?
GNOME ringlev varu on 998.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNOME (ATH) hind?
GNOME saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GNOME madalaim (ATL) hind?
GNOME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GNOME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GNOME kauplemismaht on -- USD.
Kas GNOME sel aastal kõrgemale ka suundub?
GNOME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNOME hinna ennustust.
Gnome (GNOME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.