gnom hind (GNOM)

1 GNOM/USD reaalajas hind:

--
----
-0.20%1D
gnom (GNOM) reaalajas hinnagraafik
gnom (GNOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.26%

+14.37%

+14.37%

gnom (GNOM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GNOM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GNOM muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel +14.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

gnom (GNOM) – turuteave

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

--
----

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

998.57M
998.57M 998.57M

998,570,886.892232
998,570,886.892232 998,570,886.892232

gnom praegune turukapitalisatsioon on $ 10.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNOM ringlev varu on 998.57M, mille koguvaru on 998570886.892232. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.64K.

gnom (GNOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse gnom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse gnom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse gnom ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse gnom ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.26%
30 päeva$ 0+4.76%
60 päeva$ 0+9.00%
90 päeva$ 0--

Mis on gnom (GNOM)

gnom is mong backwards

Üksuse gnom (GNOM) allikas

Ametlik veebisait

gnom hinna ennustus (USD)

Kui palju on gnom (GNOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie gnom (GNOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida gnom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake gnom hinna ennustust kohe!

GNOM kohalike valuutade suhtes

gnom (GNOM) tokenoomika

gnom (GNOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse gnom (GNOM) kohta

Kui palju on gnom (GNOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas GNOM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GNOM/USD hind?
Praegune hind GNOM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on gnom turukapitalisatsioon?
GNOM turukapitalisatsioon on $ 10.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GNOM ringlev varu?
GNOM ringlev varu on 998.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNOM (ATH) hind?
GNOM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GNOM madalaim (ATL) hind?
GNOM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GNOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GNOM kauplemismaht on -- USD.
Kas GNOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
GNOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNOM hinna ennustust.
gnom (GNOM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.