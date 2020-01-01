GNME MINING GAME (GNME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GNME MINING GAME (GNME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GNME MINING GAME (GNME) teave GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Ametlik veebisait: https://www.gnmemining.com/ Valge raamat: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Ostke GNME kohe!

GNME MINING GAME (GNME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GNME MINING GAME (GNME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 139.33K $ 139.33K $ 139.33K Koguvaru: $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Ringlev varu: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 349.71K $ 349.71K $ 349.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Praegune hind: $ 0.01987922 $ 0.01987922 $ 0.01987922 Lisateave GNME MINING GAME (GNME) hinna kohta

GNME MINING GAME (GNME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GNME MINING GAME (GNME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GNME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GNME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GNME tokeni tokenoomikat, avastage GNME tokeni reaalajas hinda!

