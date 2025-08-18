Rohkem infot GNME

GNME MINING GAME logo

GNME MINING GAME hind (GNME)

Loendis mitteolevad

1 GNME/USD reaalajas hind:

$0.0197837
$0.0197837$0.0197837
-5.50%1D
mexc
USD
GNME MINING GAME (GNME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:07:59 (UTC+8)

GNME MINING GAME (GNME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01974659
$ 0.01974659$ 0.01974659
24 h madal
$ 0.02106149
$ 0.02106149$ 0.02106149
24 h kõrge

$ 0.01974659
$ 0.01974659$ 0.01974659

$ 0.02106149
$ 0.02106149$ 0.02106149

$ 0.509717
$ 0.509717$ 0.509717

$ 0.01029676
$ 0.01029676$ 0.01029676

+0.04%

-5.51%

+2.12%

+2.12%

GNME MINING GAME (GNME) reaalajas hind on $0.01978487. Viimase 24 tunni jooksul GNME kaubeldud madalaim $ 0.01974659 ja kõrgeim $ 0.02106149 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.509717 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01029676.

Lüliajalise tootluse osas on GNME muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -5.51% 24 tunni vältel +2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GNME MINING GAME (GNME) – turuteave

$ 138.67K
$ 138.67K$ 138.67K

--
----

$ 348.05K
$ 348.05K$ 348.05K

7.01M
7.01M 7.01M

17,592,444.64973126
17,592,444.64973126 17,592,444.64973126

GNME MINING GAME praegune turukapitalisatsioon on $ 138.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNME ringlev varu on 7.01M, mille koguvaru on 17592444.64973126. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 348.05K.

GNME MINING GAME (GNME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ -0.00115572342404232.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ +0.0022397936.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ +0.0062347289.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ +0.00248138862591638.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00115572342404232-5.51%
30 päeva$ +0.0022397936+11.32%
60 päeva$ +0.0062347289+31.51%
90 päeva$ +0.00248138862591638+14.34%

Mis on GNME MINING GAME (GNME)

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

Üksuse GNME MINING GAME (GNME) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

GNME MINING GAME hinna ennustus (USD)

Kui palju on GNME MINING GAME (GNME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GNME MINING GAME (GNME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GNME MINING GAME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GNME MINING GAME hinna ennustust kohe!

GNME kohalike valuutade suhtes

GNME MINING GAME (GNME) tokenoomika

GNME MINING GAME (GNME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GNME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GNME MINING GAME (GNME) kohta

Kui palju on GNME MINING GAME (GNME) tänapäeval väärt?
Reaalajas GNME hind USD on 0.01978487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GNME/USD hind?
Praegune hind GNME/USD on $ 0.01978487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GNME MINING GAME turukapitalisatsioon?
GNME turukapitalisatsioon on $ 138.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GNME ringlev varu?
GNME ringlev varu on 7.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GNME (ATH) hind?
GNME saavutab ATH hinna summas 0.509717 USD.
Mis oli kõigi aegade GNME madalaim (ATL) hind?
GNME nägi ATL hinda summas 0.01029676 USD.
Milline on GNME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GNME kauplemismaht on -- USD.
Kas GNME sel aastal kõrgemale ka suundub?
GNME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GNME hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 17:07:59 (UTC+8)

