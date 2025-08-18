GNME MINING GAME hind (GNME)
GNME MINING GAME (GNME) reaalajas hind on $0.01978487. Viimase 24 tunni jooksul GNME kaubeldud madalaim $ 0.01974659 ja kõrgeim $ 0.02106149 näitab aktiivset turu volatiivsust. GNMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.509717 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01029676.
Lüliajalise tootluse osas on GNME muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -5.51% 24 tunni vältel +2.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
GNME MINING GAME praegune turukapitalisatsioon on $ 138.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GNME ringlev varu on 7.01M, mille koguvaru on 17592444.64973126. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 348.05K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ -0.00115572342404232.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ +0.0022397936.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ +0.0062347289.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GNME MINING GAME ja USD hinnamuutus $ +0.00248138862591638.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00115572342404232
|-5.51%
|30 päeva
|$ +0.0022397936
|+11.32%
|60 päeva
|$ +0.0062347289
|+31.51%
|90 päeva
|$ +0.00248138862591638
|+14.34%
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
