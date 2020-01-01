gmeow cat (GMEOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi gmeow cat (GMEOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

gmeow cat (GMEOW) teave Gmeow, a community-driven meme token, embodies the purr-fect fusion of humor and financial innovation, with its feline-inspired charm and decentralized ethos driving its fundamental strength. GMEOW is the new way to say GM! Ametlik veebisait: https://gmeowcat.com/ Ostke GMEOW kohe!

gmeow cat (GMEOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage gmeow cat (GMEOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.79K $ 32.79K $ 32.79K Koguvaru: $ 997.66M $ 997.66M $ 997.66M Ringlev varu: $ 997.66M $ 997.66M $ 997.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.79K $ 32.79K $ 32.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00432846 $ 0.00432846 $ 0.00432846 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave gmeow cat (GMEOW) hinna kohta

gmeow cat (GMEOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud gmeow cat (GMEOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GMEOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GMEOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GMEOW tokeni tokenoomikat, avastage GMEOW tokeni reaalajas hinda!

GMEOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GMEOW võiks suunduda? Meie GMEOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GMEOW tokeni hinna ennustust kohe!

