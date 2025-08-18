Rohkem infot GLMPS

Glympse logo

Glympse hind (GLMPS)

Loendis mitteolevad

1 GLMPS/USD reaalajas hind:

$0.00043056
$0.00043056$0.00043056
+27.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Glympse (GLMPS) reaalajas hinnagraafik
Glympse (GLMPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00031858
$ 0.00031858$ 0.00031858
24 h madal
$ 0.00047485
$ 0.00047485$ 0.00047485
24 h kõrge

$ 0.00031858
$ 0.00031858$ 0.00031858

$ 0.00047485
$ 0.00047485$ 0.00047485

$ 0.00633847
$ 0.00633847$ 0.00633847

$ 0.00030499
$ 0.00030499$ 0.00030499

+0.50%

+23.95%

-2.00%

-2.00%

Glympse (GLMPS) reaalajas hind on $0.00042202. Viimase 24 tunni jooksul GLMPS kaubeldud madalaim $ 0.00031858 ja kõrgeim $ 0.00047485 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLMPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00633847 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00030499.

Lüliajalise tootluse osas on GLMPS muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, +23.95% 24 tunni vältel -2.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Glympse (GLMPS) – turuteave

$ 422.02K
$ 422.02K$ 422.02K

--
----

$ 422.02K
$ 422.02K$ 422.02K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,971.3924733
999,987,971.3924733 999,987,971.3924733

Glympse praegune turukapitalisatsioon on $ 422.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLMPS ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999987971.3924733. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 422.02K.

Glympse (GLMPS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Glympse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Glympse ja USD hinnamuutus $ -0.0001421117.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Glympse ja USD hinnamuutus $ -0.0001752655.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Glympse ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+23.95%
30 päeva$ -0.0001421117-33.67%
60 päeva$ -0.0001752655-41.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Glympse (GLMPS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Glympse (GLMPS) allikas

Ametlik veebisait

Glympse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Glympse (GLMPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Glympse (GLMPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Glympse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Glympse hinna ennustust kohe!

GLMPS kohalike valuutade suhtes

Glympse (GLMPS) tokenoomika

Glympse (GLMPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLMPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Glympse (GLMPS) kohta

Kui palju on Glympse (GLMPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLMPS hind USD on 0.00042202 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLMPS/USD hind?
Praegune hind GLMPS/USD on $ 0.00042202. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Glympse turukapitalisatsioon?
GLMPS turukapitalisatsioon on $ 422.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLMPS ringlev varu?
GLMPS ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLMPS (ATH) hind?
GLMPS saavutab ATH hinna summas 0.00633847 USD.
Mis oli kõigi aegade GLMPS madalaim (ATL) hind?
GLMPS nägi ATL hinda summas 0.00030499 USD.
Milline on GLMPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLMPS kauplemismaht on -- USD.
Kas GLMPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLMPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLMPS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:34:47 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.