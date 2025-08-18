Mis on Glub (GLUB)

Glub is a memecoin on the Solana network that was created for Glub enjoyers of all shapes and sizes. You glub, he glubs, she glubs, we all glub. Glub.

Glub hinna ennustus (USD)

Kui palju on Glub (GLUB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Glub (GLUB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Glub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

GLUB kohalike valuutade suhtes

Glub (GLUB) tokenoomika

Glub (GLUB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLUB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Glub (GLUB) kohta Kui palju on Glub (GLUB) tänapäeval väärt? Reaalajas GLUB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLUB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Glub turukapitalisatsioon? GLUB turukapitalisatsioon on $ 9.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLUB ringlev varu? GLUB ringlev varu on 822.37M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLUB (ATH) hind? GLUB saavutab ATH hinna summas 0.00151338 USD . Mis oli kõigi aegade GLUB madalaim (ATL) hind? GLUB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GLUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLUB kauplemismaht on -- USD . Kas GLUB sel aastal kõrgemale ka suundub? GLUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLUB hinna ennustust

Glub (GLUB) Olulised valdkonna uudised