Glorious Looking (GLG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Glorious Looking (GLG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Glorious Looking (GLG) teave GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Ametlik veebisait: https://wuyuelexx.cc Ostke GLG kohe!

Glorious Looking (GLG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Glorious Looking (GLG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Koguvaru: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Ringlev varu: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Praegune hind: $ 0.166193 $ 0.166193 $ 0.166193 Lisateave Glorious Looking (GLG) hinna kohta

Glorious Looking (GLG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Glorious Looking (GLG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLG tokeni tokenoomikat, avastage GLG tokeni reaalajas hinda!

GLG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLG võiks suunduda? Meie GLG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLG tokeni hinna ennustust kohe!

