Gloria AI (GLORIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gloria AI (GLORIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Gloria AI (GLORIA) teave Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Ametlik veebisait: https://itsgloria.ai/ Valge raamat: https://gloriaai.gitbook.io/gloria Ostke GLORIA kohe!

Gloria AI (GLORIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gloria AI (GLORIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 798.07K $ 798.07K $ 798.07K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00790726 $ 0.00790726 $ 0.00790726 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00159201 $ 0.00159201 $ 0.00159201 Lisateave Gloria AI (GLORIA) hinna kohta

Gloria AI (GLORIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gloria AI (GLORIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLORIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLORIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLORIA tokeni tokenoomikat, avastage GLORIA tokeni reaalajas hinda!

GLORIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLORIA võiks suunduda? Meie GLORIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLORIA tokeni hinna ennustust kohe!

