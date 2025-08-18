Rohkem infot GBEX

Globiance Exchange hind (GBEX)

Loendis mitteolevad

1 GBEX/USD reaalajas hind:

--
----
-15.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Globiance Exchange (GBEX) reaalajas hinnagraafik
Globiance Exchange (GBEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-15.83%

+0.05%

+0.05%

Globiance Exchange (GBEX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GBEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GBEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GBEX muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -15.83% 24 tunni vältel +0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Globiance Exchange (GBEX) – turuteave

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

368.29T
368.29T 368.29T

500,000,000,000,000.0
500,000,000,000,000.0 500,000,000,000,000.0

Globiance Exchange praegune turukapitalisatsioon on $ 1.29M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GBEX ringlev varu on 368.29T, mille koguvaru on 500000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.75M.

Globiance Exchange (GBEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Globiance Exchange ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Globiance Exchange ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Globiance Exchange ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Globiance Exchange ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-15.83%
30 päeva$ 0-9.11%
60 päeva$ 0-7.85%
90 päeva$ 0--

Mis on Globiance Exchange (GBEX)

Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Ametlik veebisait

Globiance Exchange hinna ennustus (USD)

Kui palju on Globiance Exchange (GBEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Globiance Exchange (GBEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Globiance Exchange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Globiance Exchange hinna ennustust kohe!

GBEX kohalike valuutade suhtes

Globiance Exchange (GBEX) tokenoomika

Globiance Exchange (GBEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GBEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Globiance Exchange (GBEX) kohta

Kui palju on Globiance Exchange (GBEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas GBEX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GBEX/USD hind?
Praegune hind GBEX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Globiance Exchange turukapitalisatsioon?
GBEX turukapitalisatsioon on $ 1.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GBEX ringlev varu?
GBEX ringlev varu on 368.29T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GBEX (ATH) hind?
GBEX saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GBEX madalaim (ATL) hind?
GBEX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GBEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GBEX kauplemismaht on -- USD.
Kas GBEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
GBEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GBEX hinna ennustust.
Globiance Exchange (GBEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.