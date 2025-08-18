Rohkem infot BSTY

GlobalBoost logo

GlobalBoost hind (BSTY)

Loendis mitteolevad

1 BSTY/USD reaalajas hind:

$0.01662703
$0.01662703
-6.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
GlobalBoost (BSTY) reaalajas hinnagraafik
GlobalBoost (BSTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01649504
$ 0.01649504
24 h madal
$ 0.02054293
$ 0.02054293
24 h kõrge

$ 0.01649504
$ 0.01649504

$ 0.02054293
$ 0.02054293

$ 2.14
$ 2.14

$ 0
$ 0

+0.07%

-6.80%

+33.03%

+33.03%

GlobalBoost (BSTY) reaalajas hind on $0.01662703. Viimase 24 tunni jooksul BSTY kaubeldud madalaim $ 0.01649504 ja kõrgeim $ 0.02054293 näitab aktiivset turu volatiivsust. BSTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.14 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BSTY muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -6.80% 24 tunni vältel +33.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GlobalBoost (BSTY) – turuteave

$ 398.18K
$ 398.18K

--
--

$ 398.18K
$ 398.18K

23.97M
23.97M

23,965,338.8735192
23,965,338.8735192

GlobalBoost praegune turukapitalisatsioon on $ 398.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BSTY ringlev varu on 23.97M, mille koguvaru on 23965338.8735192. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 398.18K.

GlobalBoost (BSTY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GlobalBoost ja USD hinnamuutus $ -0.00121331274058192.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GlobalBoost ja USD hinnamuutus $ -0.0070632787.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GlobalBoost ja USD hinnamuutus $ -0.0039232591.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GlobalBoost ja USD hinnamuutus $ -0.02175992461910886.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00121331274058192-6.80%
30 päeva$ -0.0070632787-42.48%
60 päeva$ -0.0039232591-23.59%
90 päeva$ -0.02175992461910886-56.68%

Mis on GlobalBoost (BSTY)

PoW coin from 2014. We are now creating new utility for the chain centered around media and decentralized communications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GlobalBoost (BSTY) allikas

Ametlik veebisait

GlobalBoost hinna ennustus (USD)

Kui palju on GlobalBoost (BSTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GlobalBoost (BSTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GlobalBoost nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GlobalBoost hinna ennustust kohe!

BSTY kohalike valuutade suhtes

GlobalBoost (BSTY) tokenoomika

GlobalBoost (BSTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BSTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GlobalBoost (BSTY) kohta

Kui palju on GlobalBoost (BSTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BSTY hind USD on 0.01662703 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BSTY/USD hind?
Praegune hind BSTY/USD on $ 0.01662703. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GlobalBoost turukapitalisatsioon?
BSTY turukapitalisatsioon on $ 398.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BSTY ringlev varu?
BSTY ringlev varu on 23.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BSTY (ATH) hind?
BSTY saavutab ATH hinna summas 2.14 USD.
Mis oli kõigi aegade BSTY madalaim (ATL) hind?
BSTY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BSTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BSTY kauplemismaht on -- USD.
Kas BSTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BSTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BSTY hinna ennustust.
GlobalBoost (BSTY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

