Global Coin Research (GCR) teave Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers Ametlik veebisait: https://globalcoinresearch.com/

Global Coin Research (GCR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Global Coin Research (GCR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.24 $ 13.24 $ 13.24 Kõigi aegade madalaim: $ 0.129191 $ 0.129191 $ 0.129191 Praegune hind: $ 0.129214 $ 0.129214 $ 0.129214 Lisateave Global Coin Research (GCR) hinna kohta

Global Coin Research (GCR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Global Coin Research (GCR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GCR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GCR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GCR tokeni tokenoomikat, avastage GCR tokeni reaalajas hinda!

GCR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GCR võiks suunduda? Meie GCR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GCR tokeni hinna ennustust kohe!

