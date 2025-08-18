Rohkem infot GCR

Global Coin Research hind (GCR)

1 GCR/USD reaalajas hind:

$0.129214
$0.129214$0.129214
0.00%1D
USD
Global Coin Research (GCR) reaalajas hinnagraafik
Global Coin Research (GCR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.24
$ 13.24$ 13.24

$ 0.129191
$ 0.129191$ 0.129191

--

--

-0.98%

-0.98%

Global Coin Research (GCR) reaalajas hind on $0.129214. Viimase 24 tunni jooksul GCR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GCRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.129191.

Lüliajalise tootluse osas on GCR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Global Coin Research (GCR) – turuteave

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Global Coin Research praegune turukapitalisatsioon on $ 1.29M -- 24 tunnise kauplemismahuga. GCR ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.29M.

Global Coin Research (GCR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Global Coin Research ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Global Coin Research ja USD hinnamuutus $ -0.0094188994.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Global Coin Research ja USD hinnamuutus $ -0.0127886326.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Global Coin Research ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0094188994-7.28%
60 päeva$ -0.0127886326-9.89%
90 päeva$ 0--

Mis on Global Coin Research (GCR)

Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Global Coin Research (GCR) allikas

Ametlik veebisait

Global Coin Research hinna ennustus (USD)

Kui palju on Global Coin Research (GCR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Global Coin Research (GCR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Global Coin Research nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Global Coin Research hinna ennustust kohe!

GCR kohalike valuutade suhtes

Global Coin Research (GCR) tokenoomika

Global Coin Research (GCR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GCR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Global Coin Research (GCR) kohta

Kui palju on Global Coin Research (GCR) tänapäeval väärt?
Reaalajas GCR hind USD on 0.129214 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GCR/USD hind?
Praegune hind GCR/USD on $ 0.129214. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Global Coin Research turukapitalisatsioon?
GCR turukapitalisatsioon on $ 1.29M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GCR ringlev varu?
GCR ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GCR (ATH) hind?
GCR saavutab ATH hinna summas 13.24 USD.
Mis oli kõigi aegade GCR madalaim (ATL) hind?
GCR nägi ATL hinda summas 0.129191 USD.
Milline on GCR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GCR kauplemismaht on -- USD.
Kas GCR sel aastal kõrgemale ka suundub?
GCR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GCR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.