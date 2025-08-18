Rohkem infot GLO

USD
GLO (GLO) reaalajas hinnagraafik
GLO (GLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.08%

+20.06%

+20.06%

GLO (GLO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GLO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GLO muutunud -- viimase tunni jooksul, -9.08% 24 tunni vältel +20.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GLO (GLO) – turuteave

$ 45.97K
$ 45.97K$ 45.97K

--
----

$ 45.97K
$ 45.97K$ 45.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GLO praegune turukapitalisatsioon on $ 45.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GLO ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.97K.

GLO (GLO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse GLO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse GLO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse GLO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse GLO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.08%
30 päeva$ 0-16.46%
60 päeva$ 0-57.92%
90 päeva$ 0--

Mis on GLO (GLO)

A project focused on digital art and cultural innovation, fostering a strong, engaged community, creating tools and utilities tailored for the Hype network, and actively contributing to its technical, creative, and social evolution. We aim to empower creators, strengthen connections, and unlock new possibilities within this emerging ecosystem. A dedicated and consistent team committed to contributing value to a new network full of potential and opportunities

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse GLO (GLO) allikas

Ametlik veebisait

GLO hinna ennustus (USD)

Kui palju on GLO (GLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GLO (GLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GLO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GLO hinna ennustust kohe!

GLO kohalike valuutade suhtes

GLO (GLO) tokenoomika

GLO (GLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GLO (GLO) kohta

Kui palju on GLO (GLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GLO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GLO/USD hind?
Praegune hind GLO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GLO turukapitalisatsioon?
GLO turukapitalisatsioon on $ 45.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GLO ringlev varu?
GLO ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLO (ATH) hind?
GLO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade GLO madalaim (ATL) hind?
GLO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GLO kauplemismaht on -- USD.
Kas GLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.