Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) teave $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Ametlik veebisait: https://glitchgremlin.ai/ Valge raamat: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Ostke GREMLINAI kohe!

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.68K $ 16.68K $ 16.68K Koguvaru: $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M Ringlev varu: $ 984.61M $ 984.61M $ 984.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.68K $ 16.68K $ 16.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001349 $ 0.00001349 $ 0.00001349 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) hinna kohta

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GREMLINAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GREMLINAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GREMLINAI tokeni tokenoomikat, avastage GREMLINAI tokeni reaalajas hinda!

GREMLINAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GREMLINAI võiks suunduda? Meie GREMLINAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GREMLINAI tokeni hinna ennustust kohe!

