Gleec Coin (GLEEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Gleec Coin (GLEEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Gleec Coin (GLEEC) teave Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Ametlik veebisait: https://gleec.com

Gleec Coin (GLEEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Gleec Coin (GLEEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 927.93K $ 927.93K $ 927.93K Koguvaru: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ringlev varu: $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00496872 $ 0.00496872 $ 0.00496872 Lisateave Gleec Coin (GLEEC) hinna kohta

Gleec Coin (GLEEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Gleec Coin (GLEEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLEEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLEEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLEEC tokeni tokenoomikat, avastage GLEEC tokeni reaalajas hinda!

GLEEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLEEC võiks suunduda? Meie GLEEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLEEC tokeni hinna ennustust kohe!

