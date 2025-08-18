Mis on Gleec Coin (GLEEC)

Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.

Gleec Coin (GLEEC) tokenoomika

Gleec Coin (GLEEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GLEEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gleec Coin (GLEEC) kohta Kui palju on Gleec Coin (GLEEC) tänapäeval väärt? Reaalajas GLEEC hind USD on 0.0065006 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GLEEC/USD hind? $ 0.0065006 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GLEEC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Gleec Coin turukapitalisatsioon? GLEEC turukapitalisatsioon on $ 1.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GLEEC ringlev varu? GLEEC ringlev varu on 186.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GLEEC (ATH) hind? GLEEC saavutab ATH hinna summas 12.48 USD . Mis oli kõigi aegade GLEEC madalaim (ATL) hind? GLEEC nägi ATL hinda summas 0.00042756 USD . Milline on GLEEC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GLEEC kauplemismaht on -- USD . Kas GLEEC sel aastal kõrgemale ka suundub? GLEEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GLEEC hinna ennustust

