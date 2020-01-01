Glaze (GLAZE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Glaze (GLAZE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Glaze (GLAZE) teave $GLAZE is Memecoin on Solana network, Glazing is a slang term that's synonymous with dickriding and means to over-compliment and over-hype someone to the point of being seen as inferior to them due to hyperbolically cringe adoration. Glazing is a popular meme and niche reference, $GLAZE aims to tokenize the act of glazing and onboard it into the digital asset economy. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Ametlik veebisait: https://glazesolana.lol Ostke GLAZE kohe!

Glaze (GLAZE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Glaze (GLAZE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.52K $ 13.52K $ 13.52K Koguvaru: $ 846.09M $ 846.09M $ 846.09M Ringlev varu: $ 846.09M $ 846.09M $ 846.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.52K $ 13.52K $ 13.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Glaze (GLAZE) hinna kohta

Glaze (GLAZE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Glaze (GLAZE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GLAZE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GLAZE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GLAZE tokeni tokenoomikat, avastage GLAZE tokeni reaalajas hinda!

GLAZE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GLAZE võiks suunduda? Meie GLAZE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GLAZE tokeni hinna ennustust kohe!

